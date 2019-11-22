«Тамбов» на своем поле уступил «Локомотиву», прервав свою серию из трех побед Футболисты «Локомотива» переиграли «Тамбов» в выездном матче17-го тура чемпионата России со счетом 3:2.

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В составе московского клуба дублем отметился Гжегож Крыховяк (29-я и 55-я минуты), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник хозяев поля Адесойе Ойеволе (33). У тамбовской команды точными ударами отличились Владимир Обухов (39) и Михаил Костюков (47).

После этой игры «Локомотив» набрал 34 очка и продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», имея в активе 17 очков, расположился на 14-м месте.

В следующем туре «Тамбов» в гостях сыграет против «Краснодара», а «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».

Чемпионат России

17-й тур

«Тамбов» - «Локомотив» - 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Крыховяк (29), 0:2 – Ойеволе (33, автогол), 1:2 – Обухов (39), 2:2 – Костюков (47), 2:3 –Крыховяк (55).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Осипенко, Тетрашвили, Карасев (Часовских, 77), Килин, Костюков (Хосонов, 72), Чуперка, Грицаенко, Обухов (Мамтов, 87).

«Локомотив»: Гильерме, Серкейра, Чорлука (Кверквелия, 46), Хеведес, Рыбус, Баринов, Коломейцев, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Эдер (Идову, 90).

Предупреждения: Костюков (35), Баринов (65).