Михайлович выписался из больницы - Советский спорт
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22 ноября 2019 21:40ФутболШарафудинов Виктор

Михайлович выписался из больницы

Серб готов продолжить работу с «Болоньей».

Еще вчера Синиша Михайлович провел первую после долгого перерыва тренировку, но официальную выписку он получил только сегодня 22 ноября. Серб официально покинул больницу «Сант’Орсола», которая находится в Болонье и является одним из крупнейших медицинских центров в стране.

Football Italia сообщает, что физическое состояние 50-летнего сербского тренера оценивается врачами как удовлетворительное, и он готов продолжить работу с футбольным клубом «Болонья».

В июле Михайлович публично объявил о том, что ему диагностировали лейкемию. С тех пор он прошел курс химеотерапии. 29 октября тренеру была сделана пересадка костного мозга от анонимного донора.

После 12 туров «Болонья» занимает 15-е место в серии А, набрав 12 очков и одержав три победы. Михайлович вернулся в клуб в январе нынешнего года, а ранее работал с «красно-синими» в сезоне-2008/09.

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