Юрий Семин: Игра была неплохой, но наши ошибки внесли в нее интригу

- Матч был очень тяжелым. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам.
Игра была неплохой, но наши ошибки внесли в нее интригу. Хорошо, что нашли волевые усилия и момент, чтобы забить третий гол. Нельзя не восхищаться Крыховяком. Всего пару дней назад он играл за сборную Польши, но вернулся в клуб в идеальном состоянии. Гжегож много сделал для сегодняшней победы, - цитирует Семина пресс-служба «Локомотива».
Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 34 очка и продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» на своем поле встретится с «Динамо».
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