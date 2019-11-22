Юрий Семин: Игра была неплохой, но наши ошибки внесли в нее интригу - Советский спорт
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22 ноября 2019 22:30Футбол

Юрий Семин: Игра была неплохой, но наши ошибки внесли в нее интригу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин - о победе над «Тамбовом» (3:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

- Матч был очень тяжелым. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам.

Игра была неплохой, но наши ошибки внесли в нее интригу. Хорошо, что нашли волевые усилия и момент, чтобы забить третий гол. Нельзя не восхищаться Крыховяком. Всего пару дней назад он играл за сборную Польши, но вернулся в клуб в идеальном состоянии. Гжегож много сделал для сегодняшней победы, - цитирует Семина пресс-служба «Локомотива».

Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 34 очка и продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» на своем поле встретится с «Динамо».

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