Тренер «Тамбова»: Тяжелый матч с точки зрения эмоций, но зрителям, наверное, понравилась игра - Советский спорт
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22 ноября 2019 22:45Футбол

Тренер «Тамбова»: Тяжелый матч с точки зрения эмоций, но зрителям, наверное, понравилась игра

Тренер «Тамбова» Тимур Шипшев - о поражении «Локомотиву» (2:3) в матче 17-го тура чемпионата России.

- Тяжелый матч с точки зрения эмоций. Но зрителям, наверное, понравилась игра. Пять забитых мячей и один незасчитанный.

В первом тайме начали робко, но, как только мы начали делать то, что обсуждали на установке, сразу забили гол, - сказал Шипшев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Тамбов», имея в активе 17 очков, расположился на 14-м месте. В следующем туре тамбовская команда в гостях сыграет против «Краснодара».

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