Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном», уступая после первого тайма со счетом 0:3 Футболисты дортмундской «Боруссии» сыграли вничью с «Падерборном» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершился со счетом 3:3. В составе гостей голами отметились Штрели Мамба (5-я и 37-я минуты) и Геррит Хольтман (43). У хозяев поля отличились Джейдон Санчо (47), Аксель Витсель (84) и Марко Ройс (90+2).

После этой игры «Падерборн» набрал пять очков и занимает 18-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» с 20 очками расположилась на пятой строчке.

В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Герты», а «Падерборн» на своем поле встретится с «Лейпцигом».