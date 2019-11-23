Ханси Флик: В матче с «Фортуной» мы должны минимизировать количество ненужных потерь мяча - Советский спорт
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23 ноября 2019 00:54Футбол

Ханси Флик: В матче с «Фортуной» мы должны минимизировать количество ненужных потерь мяча

Новый главный тренер «Баварии» Ханси Флик - о предстоящем выездном матче против «Фортуны» Дюссельдорф.

- «Фортуна» - команда, которая провела прошлый сезон на великолепном уровне. В этом сезоне она показала, что умеет организованно обороняться и быстро переключаться из обороны в атаку. В атаке они могут быть очень эффективны.

Мы должны настроиться на то, что нам будет противостоять очень организованная команда - мы должны будет приложить в атаке максимум усилий. Мы также должны минимизировать количество ненужных потерь мяча, - приводит слова Флика пресс-служба мюнхенского клуба.

Добавим, что встреча состоится 23 ноября и начнется в 17:30 по московскому времени.

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