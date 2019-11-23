Фридхельм Функель: В игре с «Баварией» нам нужен голкипер, который прыгнет выше головы

- Мы должны будем располагаться узко, закрывать свободные зоны и надеяться, что они не используют каждый шанс. Нам нужен голкипер, который прыгнет выше головы. Мы должны будем привнести очень много энергии - бегать, бегать, бегать! - приводит слова специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.
Добавим, что встреча состоится 23 ноября и начнется в 17:30 по московскому времени.
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