Смолов пропустил матч с «Тамбовом» из-за травмы - Советский спорт
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23 ноября 2019 06:47ФутболГичунцев Артур

Смолов пропустил матч с «Тамбовом» из-за травмы

Встреча прошла накануне, 22 ноября.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему нападающий столичного клуба Федор Смолов не сыграл в матче 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (3:2).

«Почему не играл Смолов? У него микроповреждение», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

После этой игры «Локомотив» набрал 34 очка и продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», имея в активе 17 баллов, расположился на 14-м месте.

В следующем туре «Тамбов» в гостях сыграет против «Краснодара», а «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».

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