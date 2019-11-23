Смолов пропустил матч с «Тамбовом» из-за травмы Встреча прошла накануне, 22 ноября.

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему нападающий столичного клуба Федор Смолов не сыграл в матче 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (3:2).

«Почему не играл Смолов? У него микроповреждение», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

После этой игры «Локомотив» набрал 34 очка и продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», имея в активе 17 баллов, расположился на 14-м месте.

В следующем туре «Тамбов» в гостях сыграет против «Краснодара», а «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».