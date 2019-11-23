СМИ: Чалов может перейти в «Челси» - Советский спорт
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23 ноября 2019 07:10ФутболГичунцев Артур

СМИ: Чалов может перейти в «Челси»

Об этом сообщает Sky Sports.

Руководство «Челси» следит за выступлением нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Согласно источнику, в его переходе лично заинтересован владелец «синих» Роман Абрамович.

Отмечается, что лондонский клуб начнет переговоры с армейцами, если Спортивный арбитражный суд снимет трансферный запрет с «синих», наложенный за нарушение правил подписания несовершеннолетних футболистов.

Минувшим летом 21-летний Чалов был близок к переходу в «Кристал Пэлас». Стороны не смогли договориться о сумме сделки.

В текущем сезоне он отыграл 22 матча, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

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