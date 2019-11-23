СМИ: Чалов может перейти в «Челси»

Руководство «Челси» следит за выступлением нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Согласно источнику, в его переходе лично заинтересован владелец «синих» Роман Абрамович.
Отмечается, что лондонский клуб начнет переговоры с армейцами, если Спортивный арбитражный суд снимет трансферный запрет с «синих», наложенный за нарушение правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Минувшим летом 21-летний Чалов был близок к переходу в «Кристал Пэлас». Стороны не смогли договориться о сумме сделки.
В текущем сезоне он отыграл 22 матча, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.
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