СМИ: «Ювентус» предлагает за Миранчука 20 млн евро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 ноября 2019 08:34ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Ювентус» предлагает за Миранчука 20 млн евро

Об этом сообщает «ФАН».

Туринский «Ювентус» продолжает переговоры с руководством «Локомотива» о трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука.

Согласно источнику, чемпион Италии обсуждает эту тему через посредника и готов заплатить за игрока не более 20 млн евро. Отмечается, что «старая синьора» хочет оформить сделку до начала Евро-2020.

«Локомотив» готов продать Алексея Миранчука, но запросил за своего футболиста не менее 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел 16 матчей, забил восемь голов, в том числе два – в Лиге чемпионов в матчах с «Ювентусом» (1:2, 1:2), и сделал три результативные передачи.

Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии Алексей Ягудин: Загитовой надо закрыть глаза на то, что произошло Александр Жулин: У Косторной все соединилось – и катание, и харизма, и сложные элементы
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо: Мы не покупаем бои или противников Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео) Бетербиев планирует провести защиту титула в Монреале
Бэбкок и Торонто: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр
Сергей Шахрай: Радует, что к Медведевой возвращается прежняя уверенность Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении наших фигуристов на этапе Гран-при в Москве. 17.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
08:35 Фигурное катание Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии
08:34 Футбол СМИ: «Ювентус» предлагает за Миранчука 20 млн евро
08:33 Футбол Тухель недоволен игрой Неймара
08:06 ММА Стал известен следующий соперник Олейника в UFC
07:51 Баскетбол Димитрис Итудис – о матче с «Реалом»: ЦСКА дорого обходятся рывки соперников
07:10 Футбол СМИ: Чалов может перейти в «Челси»
06:47 Футбол Смолов пропустил матч с «Тамбовом» из-за травмы
06:33 Хоккей «Рейнджерс» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ
06:06 Хоккей Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
01:48 Легкая атлетика Сергей Клевцов: На следующий год Шубенкову могут просто не дать нейтральный статус
01:27 Футбол Фридхельм Функель: В игре с «Баварией» нам нужен голкипер, который прыгнет выше головы
01:20 Баскетбол «Реал» обыграл ЦСКА, одержав пятую победу подряд в Евролиге
01:15 Баскетбол «Зенит» проиграл «Басконии», потерпев пятое поражение подряд в Евролиге
00:54 Футбол Ханси Флик: В матче с «Фортуной» мы должны минимизировать количество ненужных потерь мяча
00:36 Футбол Гол Икарди помог «ПСЖ» одержать победу над «Лиллем»
00:28 Футбол Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном», уступая после первого тайма со счетом 0:3
00:15 Хоккей Михаил Сергачев: Ковальчук - один из тех игроков, которые должны быть в Зале хоккейной славы
23:59 Легкая атлетика Светлана Журова: Удивилась, что ВФЛА полностью не исключили раньше
23:43 Пляжный футбол Сборная России победила команду Сенегала в матче чемпионата мира по пляжному футболу
23:31 Конькобежный спорт Семериков стал вторым на этапе Кубка мира на дистанции 5000 метров, Юсков - третий
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array