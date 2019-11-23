СМИ: «Ювентус» предлагает за Миранчука 20 млн евро Об этом сообщает «ФАН».

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Туринский «Ювентус» продолжает переговоры с руководством «Локомотива» о трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука.

Согласно источнику, чемпион Италии обсуждает эту тему через посредника и готов заплатить за игрока не более 20 млн евро. Отмечается, что «старая синьора» хочет оформить сделку до начала Евро-2020.

«Локомотив» готов продать Алексея Миранчука, но запросил за своего футболиста не менее 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел 16 матчей, забил восемь голов, в том числе два – в Лиге чемпионов в матчах с «Ювентусом» (1:2, 1:2), и сделал три результативные передачи.