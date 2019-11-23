В АПЛ признали ошибки, принятые системой VAR

Глава Совета профессиональных судей АПЛ Майк Райли заявил, что в текущем сезоне АПЛ произошло несколько случаев принятия ошибочных решений системой VAR.
«Мы далеки от идеала, и нам нужно улучшать то, что мы делаем. Есть важные вещи, которые мы можем сделать, чтобы улучшить использование технологии, включая более правильную последовательность в принятии решений», — приводит слова Райли BBC.
В общей сложности, были названы 4 матча, в которых были допущены ошибки:
10-й тур «Брайтон» — «Эвертон» (3:2) — Ошибка при решении назначить пенальти в ворота «Эвертона».
10-й тур «Норвич» — «Манчестер Юнайтед» (1:3) — Ошибка при решении назначить пенальти на 29-й минуте в ворота «Норвича».
10-й тур «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (2:2) — Ошибка при решении отменить гол защитника канониров Сократиса Папастатопулоса.
11-й тур «Уотфорд» — «Челси» (1:2) — Ошибка при решении назначить пенальти в ворота «Челси».
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