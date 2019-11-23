В АПЛ признали ошибки, принятые системой VAR - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 ноября 2019 08:55ФутболНечаев Юрий

В АПЛ признали ошибки, принятые системой VAR

В общей сложности были названы 4 матча, в которых были приняты неверные решения системой VAR.

Глава Совета профессиональных судей АПЛ Майк Райли заявил, что в текущем сезоне АПЛ произошло несколько случаев принятия ошибочных решений системой VAR.

«Мы далеки от идеала, и нам нужно улучшать то, что мы делаем. Есть важные вещи, которые мы можем сделать, чтобы улучшить использование технологии, включая более правильную последовательность в принятии решений», — приводит слова Райли BBC.

В общей сложности, были названы 4 матча, в которых были допущены ошибки:

10-й тур «Брайтон» — «Эвертон» (3:2) — Ошибка при решении назначить пенальти в ворота «Эвертона».

10-й тур «Норвич» — «Манчестер Юнайтед» (1:3) — Ошибка при решении назначить пенальти на 29-й минуте в ворота «Норвича».

10-й тур «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (2:2) — Ошибка при решении отменить гол защитника канониров Сократиса Папастатопулоса.

11-й тур «Уотфорд» — «Челси» (1:2) — Ошибка при решении назначить пенальти в ворота «Челси».

Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Стал известен следующий соперник Олейника в UFC Вячеслав Дацик: Макгрегор оскорбляет Хабиба, поскольку хочет продвинуть реванш Фергюсон – Хабибу: Надоело бегать за тобой, лучше подерусь с Макгрегором
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев победил Краиновича и вывел Россию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса Роджер Федерер: Надаль, возможно, величайший игрок всех времен Сборная Испании вышла в плей-офф Кубка Дэвиса благодаря победе Надаля
Капризов забил, а Подъяпольский победил. ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд Подобного в новой истории ЦСКА не припомнить. Застрельщиками победы «Северстали» выступили вратарь Владислав Подъяпольский, справившийся с 35 бросками и форвард Дмитрий Марковин, забросивший обе шайбы (2:1 ОТ). 18.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Криштиану Роналду: «Локомотив» играет в антифутбол. Не люблю такие команды Один из лучших футболистов мира, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии дал интервью изданию France Football. 22.11.2019 23:00 Футбол Туманов Дмитрий
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 17-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 22.11.2019 16:14 Футбол
«Тоттенхэм» уволил своего лучшего тренера последних десятилетий. И взял Моуринью Самое шокирующее увольнение нынешнего сезона – без работы остался Маурисио Почеттино. 20.11.2019 18:30 Футбол Зибрак Артем
Новости
09:43 Футбол Бубнов дал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит»
09:42 Хоккей НХЛ назвала трех звезд дня
09:28 Фигурное катание Ирина Жук: Мы счастливы, мы идем в финал
09:19 Фигурное катание Александра Степанова: На тренировке мы ехали мощнее
09:09 Футбол Юрген Клопп: Салаху не нужна операция
08:57 Фигурное катание Иван Букин: Расстроен, что не смог показать свой максимум
08:55 Футбол В АПЛ признали ошибки, принятые системой VAR
08:35 Фигурное катание Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии
08:34 Футбол СМИ: «Ювентус» предлагает за Миранчука 20 млн евро
08:33 Футбол Тухель недоволен игрой Неймара
08:06 ММА Стал известен следующий соперник Олейника в UFC
07:51 Баскетбол Димитрис Итудис – о матче с «Реалом»: ЦСКА дорого обходятся рывки соперников
07:10 Футбол СМИ: Чалов может перейти в «Челси»
06:47 Футбол Смолов пропустил матч с «Тамбовом» из-за травмы
06:33 Хоккей «Рейнджерс» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ
06:06 Хоккей Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
01:48 Легкая атлетика Сергей Клевцов: На следующий год Шубенкову могут просто не дать нейтральный статус
01:27 Футбол Фридхельм Функель: В игре с «Баварией» нам нужен голкипер, который прыгнет выше головы
01:20 Баскетбол «Реал» обыграл ЦСКА, одержав пятую победу подряд в Евролиге
01:15 Баскетбол «Зенит» проиграл «Басконии», потерпев пятое поражение подряд в Евролиге
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array