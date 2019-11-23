Юрген Клопп: Салаху не нужна операция Ранее сообщалось, что египтянин может пропустить предстоящий матч против «Кристал Пэлас» из-за рецидива травмы лодыжки.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающему Мохамеду Салаху не потребуется операция на лодыжке.

«Накануне Салах провел полноценную тренировку, но нам нужно посмотреть, в каком он будет состоянии после этого, — приводит слова немецкого специалиста The Guardian. — Ему не нужна операция. Травма тянется с игры против «Лестера». Все шло на поправку, но в матче с «Сити» повреждение снова дало о себе знать».

В текущем сезоне АПЛ Салах забил шесть голов и отдал три голевых передачи в 11 матчах.