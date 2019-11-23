Бубнов дал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит»

Бывший футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал свой прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Рубин» - «Зенит».
«С тех пор, как «Зенит» разгромил соперника в Санкт-Петербурге со счетом 5:0, «Рубин» пропустил всего два мяча в шести турах, правда и забил столько же. Лидер чемпионата — явный фаворит», - приводит слова Бубнова Sportbox.
Матч «Рубин» - «Зенит» состоится 23 ноября в Казани.
После 16 туров питерский клуб с 36 очками возглавляет турнирную таблицу, казанский «Рубин» расположился на 13-й позиции, имея в активе 17 очков.
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