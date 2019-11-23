Фрэнк Лэмпард – об игре с «Манчестер Сити» : Это будет отличная проверка для нас Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

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«Я видел много матчей «Ман Сити». Я смотрел за игрой Рахима Стерлинга, Кевина Де Брюйне и всех их фантастических игроков. У них были некоторые проблемы с травмированными защитниками, но у них отличная команда и они по-прежнему представляют большую угрозу, как и всегда в последние годы», - приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

«Это будет отличный тест, чтобы понять, где мы находимся, но история на этом не закончится. Можно отправиться в гости к «Ман Сити» и проиграть, любая команда может там проиграть, потому что у них очень сильный состав, поэтому я не буду делать громких заявлений», - добавил Лэмпард.

Встреча 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Челси» пройдет 23 ноября в Манчестере. «Челси» находится на 3 месте в турнирной таблице с 26 очками, «Ман Сити» расположился строчкой ниже, имея в активе 25 баллов.