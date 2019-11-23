Фрэнк Лэмпард – об игре с «Манчестер Сити» : Это будет отличная проверка для нас - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 ноября 2019 10:02ФутболНечаев Юрий

Фрэнк Лэмпард – об игре с «Манчестер Сити» : Это будет отличная проверка для нас

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

«Я видел много матчей «Ман Сити». Я смотрел за игрой Рахима Стерлинга, Кевина Де Брюйне и всех их фантастических игроков. У них были некоторые проблемы с травмированными защитниками, но у них отличная команда и они по-прежнему представляют большую угрозу, как и всегда в последние годы», - приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

«Это будет отличный тест, чтобы понять, где мы находимся, но история на этом не закончится. Можно отправиться в гости к «Ман Сити» и проиграть, любая команда может там проиграть, потому что у них очень сильный состав, поэтому я не буду делать громких заявлений», - добавил Лэмпард.

Встреча 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Челси» пройдет 23 ноября в Манчестере. «Челси» находится на 3 месте в турнирной таблице с 26 очками, «Ман Сити» расположился строчкой ниже, имея в активе 25 баллов.

«У нас появилось много друзей». Что сказали тренеры после матча ЦСКА – «Северсталь» Главные тренеры соперников Игорь Никитин и Андрей Разин откровенно прокомментировали итог матча, в котором победили гости (2:1 ОТ). 18.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена
Еще по теме:
Андрей Разин – о поражении в матче со СКА: Сегодня мы немножко «обкакались» СКА дома победил «Северсталь» Московское «Динамо» в гостях уступило «Йокериту», прервав свою серию из четырех побед
Бэбкок и Торонто: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр
Удаление Тедеско и реакция Дзюбы. Что готовит 17-й тур «Советский спорт» – о главных интригах 17-го тура РПЛ. 22.11.2019 12:17 Футбол Безъязычный Алексей
В Торонто схарчили самого титулованного тренера в истории мирового хоккея Первая тренерская отставка сезона случилась там, где ее не ждали. В «Торонто» указали на дверь Майку Бэбкоку! 21.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
НХЛ назвала трех звезд дня «Рейнджерс» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
России светит Финляндия или Уэльс. Но это не точно В среду определился предварительный расклад перед жеребьевкой финального турнира Евро-2020. Однако полная ясность пока не наступила. 20.11.2019 22:00 Футбол Безъязычный Алексей
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
10:19 Фигурное катание Российский дуэт Мишина и Галлямов стал третьим на этапе Гран-при в Японии
10:18 ММА Чемпионка UFC Шевченко узнала имя следующей соперницы
10:02 Футбол Фрэнк Лэмпард – об игре с «Манчестер Сити» : Это будет отличная проверка для нас
09:43 Футбол Бубнов дал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит»
09:42 Хоккей НХЛ назвала трех звезд дня
09:28 Фигурное катание Ирина Жук: Мы счастливы, мы идем в финал
09:19 Фигурное катание Александра Степанова: На тренировке мы ехали мощнее
09:09 Футбол Юрген Клопп: Салаху не нужна операция
08:57 Фигурное катание Иван Букин: Расстроен, что не смог показать свой максимум
08:55 Футбол В АПЛ признали ошибки, принятые системой VAR
08:35 Фигурное катание Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии
08:34 Футбол СМИ: «Ювентус» предлагает за Миранчука 20 млн евро
08:33 Футбол Тухель недоволен игрой Неймара
08:06 ММА Стал известен следующий соперник Олейника в UFC
07:51 Баскетбол Димитрис Итудис – о матче с «Реалом»: ЦСКА дорого обходятся рывки соперников
07:10 Футбол СМИ: Чалов может перейти в «Челси»
06:47 Футбол Смолов пропустил матч с «Тамбовом» из-за травмы
06:33 Хоккей «Рейнджерс» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ
06:06 Хоккей Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
01:48 Легкая атлетика Сергей Клевцов: На следующий год Шубенкову могут просто не дать нейтральный статус
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array