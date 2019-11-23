«Оренбург» – «Ахмат». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 17-го тура РПЛ.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Гащенков, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.