«Оренбург» – «Ахмат». Стартовые составы Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и стартует в 11.30 мск.

Новости СМИ2 Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 17-го тура РПЛ. «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе. Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан. «Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе. Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Гащенков, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.