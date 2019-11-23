Ибрагимович близок к переходу в «Милан» Контракт может быть заключен уже на следующей неделе.

По сообщениям итальянских СМИ, шведский нападающий Златан Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом» до конца следующей недели.

Соглашение может быть рассчитано на полтора года с возможностью продления еще на один сезон.

Прошлый сезон 38-летний швед провел в МЛС, выступая за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 гол и шесть результативных передач в 31 сыгранном матче. Всего в северной Америке Ибрагимович провел 58 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 15 голевых передач.