Ибрагимович близок к переходу в «Милан»

По сообщениям итальянских СМИ, шведский нападающий Златан Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом» до конца следующей недели.
Соглашение может быть рассчитано на полтора года с возможностью продления еще на один сезон.
Прошлый сезон 38-летний швед провел в МЛС, выступая за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 гол и шесть результативных передач в 31 сыгранном матче. Всего в северной Америке Ибрагимович провел 58 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 15 голевых передач.
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