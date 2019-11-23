У бывшего главного тренера «Реала» Люшембурго диагностировали рак кожи

По сообщению Globo Esporte, у бывшего тренера «Реала», ныне возглавляющего бразильский клуб «Васко да Гама» Вандерлея Люшембурго врачи диагностировали рак кожи.
По информации источника, 67-летний бразильский специалист прошёл биопсию, по итогам которой одно из пятен оказалось злокачественным. Врачи рекомендуют тренеру в ближайшие три месяца сделать операцию.
Люшембурго является пятикратным чемпионом Бразилии с четырьмя разными клубами.
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