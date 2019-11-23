У бывшего главного тренера «Реала» Люшембурго диагностировали рак кожи - Советский спорт
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23 ноября 2019 11:42ФутболНечаев Юрий

У бывшего главного тренера «Реала» Люшембурго диагностировали рак кожи

67-летний специалист возглавлял мадридский «Реал» с 2004 по 2005 год.

По сообщению Globo Esporte, у бывшего тренера «Реала», ныне возглавляющего бразильский клуб «Васко да Гама» Вандерлея Люшембурго врачи диагностировали рак кожи.

По информации источника, 67-летний бразильский специалист прошёл биопсию, по итогам которой одно из пятен оказалось злокачественным. Врачи рекомендуют тренеру в ближайшие три месяца сделать операцию.

Люшембурго является пятикратным чемпионом Бразилии с четырьмя разными клубами.

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