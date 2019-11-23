Полузащитник «Челси» Баркли был замечен танцующим топлес в ночном клубе в Дубае Футболист пропустил месяц из-за травмы лодыжки

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли был замечен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае, сообщает Daily Mail.

Игрок, не игравший месяц из-за травмы, получил от своего клуба разрешение отдохнуть во время перерыва на матчи сборных.

Напомним, 25-летний Баркли уже не в первый раз напоминает о себе вне футбольного поля. В октябре футболист устроил беспорядок в такси и расплатился с водителем только после вмешательства полиции.