Полузащитник «Челси» Баркли был замечен танцующим топлес в ночном клубе в Дубае - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 ноября 2019 12:06ФутболНечаев Юрий

Полузащитник «Челси» Баркли был замечен танцующим топлес в ночном клубе в Дубае

Футболист пропустил месяц из-за травмы лодыжки

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли был замечен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае, сообщает Daily Mail.

Игрок, не игравший месяц из-за травмы, получил от своего клуба разрешение отдохнуть во время перерыва на матчи сборных.

Напомним, 25-летний Баркли уже не в первый раз напоминает о себе вне футбольного поля. В октябре футболист устроил беспорядок в такси и расплатился с водителем только после вмешательства полиции.

Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев победил Краиновича и вывел Россию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса Роджер Федерер: Надаль, возможно, величайший игрок всех времен Сборная Испании вышла в плей-офф Кубка Дэвиса благодаря победе Надаля
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
России светит Финляндия или Уэльс. Но это не точно В среду определился предварительный расклад перед жеребьевкой финального турнира Евро-2020. Однако полная ясность пока не наступила. 20.11.2019 22:00 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
Зинедин Зидан: Я рассчитываю на Бэйла Александр Ерохин: Даже два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге – это отлично Гендиректор «Зенита»: Надеюсь, четвертьфинал Евро пройдет в Санкт-Петербурге
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Александр Шаганов: Кто-то не хочет видеть «Торпедо» в премьер-лиге Автор многочисленных шлягеров и большой фанат клуба-лидера ФНЛ высказал свое отношение к тому, что торпедовских болельщиков лишили прощального матча команды на родном стадионе. 21.11.2019 12:00 Футбол Григорьевская Юлия
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 19:53 Теннис Мысин Николай
Крал вытащил на Евро-2020 Чехию, а Влашич – Хорватию Итоги отборочного раунда чемпионата Европы для легионеров из РПЛ. 21.11.2019 16:30 Футбол Зибрак Артем
Криштиану Роналду: «Локомотив» играет в антифутбол. Не люблю такие команды Один из лучших футболистов мира, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии дал интервью изданию France Football. 22.11.2019 23:00 Футбол Туманов Дмитрий
Новости
12:55 ММА Джонс и Рейес возглавят турнир UFC 247
12:43 Футбол Коновалов может перейти в «Сочи»
12:41 Футбол «Рубин» – «Зенит». Дзюба выйдет с первых минут
12:28 Футбол Суарес прокомментировал слухи о плохих отношениях Месси и Гризманна
12:27 Футбол Кейн был шокирован отставкой Почеттино
12:06 Футбол Полузащитник «Челси» Баркли был замечен танцующим топлес в ночном клубе в Дубае
11:58 Футбол Тренер «Гремио» подарил футболисту 9 тысяч евро за гол через себя
11:42 Футбол У бывшего главного тренера «Реала» Люшембурго диагностировали рак кожи
11:30 ММА Олейник заявил, что Макгрегор не выступит 18 января
11:18 Футбол Ибрагимович близок к переходу в «Милан»
11:04 ММА Олейник подтвердил бой против Грина
10:59 Фигурное катание Александр Галлямов: Мы рассчитывали на более высокие баллы
10:40 Пляжный футбол Михаил Лихачев: Матч с ОАЭ будет ключевым
10:28 Футбол «Оренбург» – «Ахмат». Стартовые составы
10:19 Фигурное катание Российский дуэт Мишина и Галлямов стал третьим на этапе Гран-при в Японии
10:18 ММА Чемпионка UFC Шевченко узнала имя следующей соперницы
10:02 Футбол Фрэнк Лэмпард – об игре с «Манчестер Сити» : Это будет отличная проверка для нас
09:43 Футбол Бубнов дал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит»
09:42 Хоккей НХЛ назвала трех звезд дня
09:28 Фигурное катание Ирина Жук: Мы счастливы, мы идем в финал
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array