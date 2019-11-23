Кейн был шокирован отставкой Почеттино Лидер «Тоттенхэма» высказался об увольнении Маурисио Почеттино.

«Я был в шоке, когда это случилось, — цитирует Гарри Кейна Daily Mail. — Мне было трудно, такое происходит впервые в моей жизни. Но это футбол. Надеюсь, мы сохраним хорошие отношения и продолжим общаться как друзья».

Напомним, Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 года. На посту главного тренера лондонцев его сменил португалец Жозе Моуринью.