Суарес прокомментировал слухи о плохих отношениях Месси и Гризманна Ранее сообщалось, что француз, переехавший на «Камп Ноу» минувшим летом, хочет покинуть команду.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес рассказал, как в каталонском клубе приняли нападающего Анутана Гризманна, а также опроверг слухи о его непростых отношениях с Лионелем Месси.

«Его хорошо приняли, просто некоторые моменты неверно интерпретируются. Скажу вам честно: и я, и Лео, и Пике ждали его еще летом 2018 года, но тогда мы не знали, чем завершится история с его трансфером.

Мы относимся к Гризманну, как и другим футболистам. Конечно, с кем-то общаешься больше, с кем-то – меньше. Например, Антуан больше контактирует с французами. Он сказал, что мало разговаривает с Месси? С другими игроками говорит столько же», – цитирует уругвайца Sport.es.