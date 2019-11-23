«Рубин» – «Зенит». Дзюба выйдет с первых минут Ранее нападающий подвергся оскорблениям в матче за сборную России.

Новости СМИ2 Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и питерского «Зенита» на матч 17-го тура РПЛ, который стартует в 14.00 мск. «Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Марков, Микелтадзе. «Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.