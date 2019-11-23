«Рубин» – «Зенит». Дзюба выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и питерского «Зенита» на матч 17-го тура РПЛ, который стартует в 14.00 мск.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Марков, Микелтадзе.
«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
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