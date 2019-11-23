«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ Встреча прошла на стадионе «Газовик».

Матч 17-го тура РПЛ «Оренбург» – «Ахмат» завершился в пользу грозненского клуба (2:1).

В составе победителей по голу забили Андрес Понсе и Одисе Роши. Единственный мяч хозяев на счету Жиги Шкофлека.

Таким образом, «Ахмат» набрал 18 очков и вышел на 13-е место в таблице РПЛ. «Оренбург», у которого 19 баллов, занимает 8-ю позицию.

РПЛ. 17-й тур

«Оренбург» – «Ахмат» – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 36, пенальти Понсе, 0:2 – 74 Роши, 1:2 – 90 Шкофлек.

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Терехов, Зотов, Рогич (Кулишев, 87), Аюпов, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 66), Мишкич, Фамейе, Деспотович (Черных, 61).

«Ахмат»: Городов, Семенов, Мусалов, Анхель, Гиголаев, Харин, Исмаэл, Глушаков (Нижич, 90), Роши (Митришев, 79), Иванов, Понсе (Садулаев, 89).

Предупреждения: Гиголаев (33), Аюпов (35), Довбня (39), Иванов (64), Роши (66), Малых (72).