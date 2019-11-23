Владимир Федотов: На первый план выходят судьи Главный тренер «Оренбурга» остался недоволен работой судейской бригады в матче против «Ахмата» (1:2).

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«Не только у меня есть вопросы к судейству, они есть у большей части населения страны. Обидно, что мы не смогли подарить болельщикам победу. На первый план вышли ребята со свистком… Хочется извиниться перед болельщиками, они приходят смотреть футбол. Мы и дальше будем доставать из себя все, чтобы радовать поклонников самоотдачей», — заявил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в матче 17-го тура РПЛ «Оренбург» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2.

После этой встречи «Оренбург» располагается на 8-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Грозненцы занимают 10-ю строчку, набрав 18 баллов.

В следующем туре, 1 декабря, «Оренбург» сыграет на выезде с ФК «Сочи».