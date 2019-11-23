«Барселона» – лидер прошлого сезона по призовым в Лиге чемпионов Каталонская команда получит около 100 миллионов евро.

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Несмотря на поражение в полуфинале прошлой Лиги чемпионов от английского «Ливерпуля», «Барселона» получила наибольшие призовые за весь европейский турнир. Об этом сообщает испанская газета El Mundo Deportivo.

Отмечается, что во время заседания исполнительного комитета Европейской ассоциации клубов, прошедшего в четверг в Вене, были подведены экономические итоги последнего сезона Лиги чемпионов. И за счет отчислений телевизионных партнеров, в частности, компании Movistar, «сине-гранатовые» обошли другие испанские команды, вылетевшие из турнира еще на стадии 1/8 финала («Реал» и «Атлетико»). Подопечные Эрнесто Вальверде получат около 100 миллионов евро за свои выступления.

Официальная цифра будет объявлена ​​в ближайшие дни УЕФА.