«Барселона» – лидер прошлого сезона по призовым в Лиге чемпионов

Несмотря на поражение в полуфинале прошлой Лиги чемпионов от английского «Ливерпуля», «Барселона» получила наибольшие призовые за весь европейский турнир. Об этом сообщает испанская газета El Mundo Deportivo.
Отмечается, что во время заседания исполнительного комитета Европейской ассоциации клубов, прошедшего в четверг в Вене, были подведены экономические итоги последнего сезона Лиги чемпионов. И за счет отчислений телевизионных партнеров, в частности, компании Movistar, «сине-гранатовые» обошли другие испанские команды, вылетевшие из турнира еще на стадии 1/8 финала («Реал» и «Атлетико»). Подопечные Эрнесто Вальверде получат около 100 миллионов евро за свои выступления.
Официальная цифра будет объявлена в ближайшие дни УЕФА.
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав России светит Финляндия или Уэльс. Но это не точно В среду определился предварительный расклад перед жеребьевкой финального турнира Евро-2020. Однако полная ясность пока не наступила. 20.11.2019 22:00 Футбол Безъязычный Алексей «Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Криштиану Роналду: «Локомотив» играет в антифутбол. Не люблю такие команды Один из лучших футболистов мира, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии дал интервью изданию France Football. 22.11.2019 23:00 Футбол Туманов Дмитрий Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай