«Рубин» дома уступил «Зениту» Матч завершился со счетом 2:1 в пользу питерской команды.

Сегодня на казанском стадионе «Центральный» в рамках 17-го тура чемпионата России «Рубин» принимал «Зенит».

Подопечные Сергея Семака смогли отличиться уже на 8-й минуте игры усилиями Сердара Азмуна. Во втором тайме хозяева встречи смогли сравнять счет – гол забил 25-летний нападающий Евгений Марков после передачи Беки Микелтадзе. Решающий удар в матче нанес лидер «Зенита» Артем Дзюба, замкнувший прострел Вячеслава Караваева. Итоговый результат – 2:1 в пользе гостей.

Таким образом, «Зенит» упрочил свое лидерство в чемпионате России, вернув преимущество в пять очков перед ближайшим преследователем – «Локомотивом». Что касается казанской команды, то они с 17 очками занимают 14-е место.