«Шинник» одержал крупную победу В 25-м туре ФНЛ клуб из Ярославля забил «Текстильщику» три безответных мяча.

Ярославцы на своем поле обыграли команду из Иваново со счетом 3:0.

На 38-й минуте первым отличился Сергей Самодин, на 72-й Эльдар Низамутдинов реализовал пенальти, а 86-й Иван Олейников сделал победу хозяев крупной.

«Шинник» занимает шестую строчку, набрав в 25 турах 40 очков. «Текстильщик» с тремя поражениями кряду идет 18-м, имея лишь 17 очков.