Сергей Семак: Дзюба делом доказал, что является одним из лучших игроков сборной и России Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего команды Артема Дзюбы в матче 17-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

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- Дзюба делом доказал, что является лучшим бомбардиром нашей команды и одним из лучших игроков сборной и России, - цитирует Семака «РИА Новости».

Напомним, что Дзюба в этой встрече отметился голом, который стал победным для команды из Санкт-Петербурга.

Добавим, что после этой победы «Зенит» набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре чемпионата подопечные Семака 1 декабря на своем поле сыграют против «Спартака».