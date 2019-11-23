Далер Кузяев: Рад, что в концовке нам удалось забить «Рубину» и вырвать победу Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу в гостевом матче 17-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

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- Игра была очень непростой - мы повели в счете, думали о том, что доведем игру до победы, но «Рубин» показал характер и сравнял. В какой-то момент во втором тайме стало даже немножко тревожно, потому что у них стали возникать неплохие моменты, но я рад, что в концовке нам удалось забить и вырвать победу, - приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита».

Напомним, что в этой встрече Кузяев отметился голевой передачей и позже был признан лучшим игроком матча.

Добавим, что после этой победы «Зенит» набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре чемпионата подопечные Семака 1 декабря на своем поле сыграют против «Спартака».