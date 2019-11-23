«Тоттенхэм» обыграл в гостях «Вест Хэм» в первом матче под руководством Моуринью

В составе лондонской команды голами отметились Сон Хын Мин (36-я минута), Лукас Моура (43) и Гарри Кейн (49). У хозяев поля отличились Майкл Антонио (73) и Анджело Огбонна (90+6).

Отметим, что эта встреча стала первой для «Тоттенхэма» под руководством Жозе Моуринью, который в среду сменил на посту главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 17 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Вест Хэм», имея в активе 13 очков, расположился на 16-м месте.

В следующем туре «Тоттенхэм», прервавший свою серию из пяти матчей без побед, на своем поле сыграет против «Борнмута», а «Вест Хэм», потерпевший третье поражение в чемпионате кряду, в гостях встретится с «Челси».

Чемпионат Англии

13-й тур

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм» - 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сон Хын Мин (36), 0:2 – Лукас Моура (43), 0:3 – Кейн (49), 1:3 – Антонио (73), 2:3 - Огбонна (90+6).

«Вест Хэм»: Роберто, Крессуэлл, Огбонна, Диоп (Санчес, 64), Фредерикс, Нобл, Фелипе Андерсон (Антонио, 46), Райс, Снодграсс, Ярмоленко (Форнальс, 56), Аллер.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Дэвис (Роуз, 75), Санчес, Орье, Алдервейрелд, Алли (Эриксен, 79), Уинкс, Лукас Моура (Сиссоко, 82), Дайер, Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Диоп (11), Фредерикс (39), Дэвис (70), Кейн (87), Снодграсс (87).