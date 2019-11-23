Сергей Семак: Считаю, что заслужили победу, играя в непростых погодных условиях Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог выездного матча 17-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

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- Создали достаточное количество голевых моментов. Реализовали часть из них, которых хватило для победы. Считаю, что заслужили победу, играя в непростых погодных условиях, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что после этой победы «Зенит» набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга, одержавшая восьмую победу в десяти последних встречах чемпионата, на своем поле сыграет против «Спартака».