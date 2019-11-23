Жозе Моуринью: Я по-настоящему был счастлив в первый час матча с «Вест Хэмом» Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги выездного матча 13-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:2)

- Я по-настоящему был счастлив в первый час матча. Мы замечательно играли, использовав то, что обсуждали и отрабатывали во время тренировок. У нас также была возможность сделать счет 4:0 и решить исход матча.

Повезло, что у меня столько лет в премьер-лиге, поэтому я сказал игрокам в перерыве, что даже с преимуществом в три мяча, встреча не закончится на 85-й минуте.

В последние 20 минут начала сказываться усталость, обусловленная играми сборных, эмоциями от ухода тренера и моего появления в клубе.

Самое главное сегодня было не обыграть соперника со счетом 3:0 или 4:0, а сыграть хорошо и выиграть. Это было важно, потому что парням долго не удавалось одержать победу в гостях, - приводит слова португальского специалиста Sky Sports.

Отметим, что эта встреча стала первой для «Тоттенхэма» под руководством Моуринью, который в среду сменил на посту главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 17 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги.

В следующем туре «Тоттенхэм», одержавший первую победу на выезде в текущем сезоне и прервавший свою серию из пяти матчей без побед, на своем поле сыграет против «Борнмута».