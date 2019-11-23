Жозе Моуринью: Я по-настоящему был счастлив в первый час матча с «Вест Хэмом»

- Я по-настоящему был счастлив в первый час матча. Мы замечательно играли, использовав то, что обсуждали и отрабатывали во время тренировок. У нас также была возможность сделать счет 4:0 и решить исход матча.
Повезло, что у меня столько лет в премьер-лиге, поэтому я сказал игрокам в перерыве, что даже с преимуществом в три мяча, встреча не закончится на 85-й минуте.
В последние 20 минут начала сказываться усталость, обусловленная играми сборных, эмоциями от ухода тренера и моего появления в клубе.
Самое главное сегодня было не обыграть соперника со счетом 3:0 или 4:0, а сыграть хорошо и выиграть. Это было важно, потому что парням долго не удавалось одержать победу в гостях, - приводит слова португальского специалиста Sky Sports.
Отметим, что эта встреча стала первой для «Тоттенхэма» под руководством Моуринью, который в среду сменил на посту главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино.
После этой победы «Тоттенхэм» набрал 17 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги.
В следующем туре «Тоттенхэм», одержавший первую победу на выезде в текущем сезоне и прервавший свою серию из пяти матчей без побед, на своем поле сыграет против «Борнмута».