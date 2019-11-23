«Динамо» победило «Ростов», Ионов не забил пенальти на последних секундах Шунин парировал пенальти Ионова на последних секундах игры.

Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1 в 17-м туре РПЛ.

Счет на 13-й минуте открыл Ивелин Попов, но «бело-голубые» взяли три очка благодаря двум пенальти, которые реализовал немец Максимилиан Филипп. На исходе компенсированного времени рефери из Санкт-Петербурга Василий Казарцев назначил третий 11-метровый матч, наказав москвичей, однако Алексей Ионов упустил шанс спасти свою команду от поражения, направив мяч прямо в руки вратаря и капитана «Динамо» Антона Шунина.

Беспроигрышная серия динамовцев длится пять матчей (три победы и две ничьи). «Ростов» потерпел поражение во втором туре подряд.

Команда Кирилла Новикова поднялась на седьмое место. В активе «Динамо» 21 очко. «Ростов» занимает третью строчку, оставшись с 30 очками.

В следующем туре ростовчане примут «Урал», а динамовцы сыграют в гостях с «Локомотивом».

РПЛ

17-й тур

«Динамо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:0)

Голы: Попов, 13; Филипп, 33 (пен.); Филипп, 90 (пен.).

Нереализованный пенальти: Ионов, 90+9 (вратарь).

«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Евгеньев (Шуньич, 72), Плиев (Паршивлюк, 38), Шиманьски, Нойштедтер, Юсупов, Рауш, Филипп, Игбун (Н’Жье, 81).

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Попов, Норманн, Глебов (Зайнутдинов, 59), Ионов, Шомуродов, Байрамян (Долгов, 90+1).

Предупреждения: Шиманьски, 60; Нойштедтер, 90+5 – Хаджикадунич, 2