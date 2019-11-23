Лионель Месси о начале карьеры в «Барселоне»: Это были трудные времена Аргентинец поделился своими воспоминаниями о начальном периоде в каталонской команде.

В рамках подготовки документального фильма «Становление Лео Месси» аргентинский нападающий рассказал испанской газете Sport о том, как прошли его первые дни в Барселоне.

– Я провел в Барселоне около 15 дней, а затем вернулся в Аргентину. Через несколько месяцев мне позвонили и сказали я ответил согласием вернуться. Позвольте мне приехать сюда и осуществить свою мечту в Барселоне. Это было счастье для меня и моей семьи, – сказал Месси.

Он отметил, что «это были трудные времена, но мне никогда не приходило в голову возвращаться».

Также 32-летний футболист затронул такие темы, как самые важные голы в карьере, любимая позиция на поле и о том, какое место в жизни занимает его семья.