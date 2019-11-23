Валерий Карпин: Вы видели повторы, чего меня спрашиваете? Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение от московского «Динамо» в 17-м туре РПЛ.

Сразу после игры на столичном стадионе «Динамо» Валерий Карпин дал комментарий.

«Играли хорошо, выполняли установки, – оценил выступление своей команды тренер ростовчан. – Ошибки были. Без них не бывает. Однако в первом тайме на поле вообще была только одна команда. Нужно забивать свои моменты, и тогда никто не сможет ничего сделать. Ни одной претензии к игрокам нет. Поражение поражению рознь. Я не могу вспомнить моменты у наших ворот. Два пенальти на совести других людей».

Комментарии по поводу назначения 11-метровых, главный тренер «Ростова» давать отказался: «Вы же видели повторы. Чего вы меня спрашиваете? Дело даже не в пенальти, если за один тайм «Динамо» совершает один фол, то какие комментарии еще нужны?».

Московское «Динамо» победило «Ростов» со счетом 2:1. Оба мяча «бело-голубых» Максимилиан Филипп забил с 11-метровых.