Сергей Хусаинов - о втором пенальти в ворота «Ростова»: Даже желтой карточки не должно было быть Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о назначении второго 11-метрового в ворота «Ростова» в матче 17-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:2).

- Это опасная игра, свободный удар, не более того, даже желтой карточки не должно быть. Мяч был на уровне головы. Это все незнание правил игры тех молодых людей, которые со свистком бегают, - передает слова Хусаинова Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Динамо» продлило свою серию без поражений до пяти матчей, набрало 21 очко и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Ростов», потерпев второе поражение в чемпионате подряд, с 30 очками расположился на 3-м месте.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Локомотива», а «Ростов» нна своем поле встретится с «Уралом».