«Бавария» на выезде разгромила «Фортуну» Футболисты «Баварии» одержали победу над «Фортуной» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Германии со счетом 4:0.

В составе мюнхенского клуба голами отметились Бенжамен Павар (11-я минута), Корентин Толиссо (27), Серж Гнабри 34) и Филиппе Коутиньо (70).

После этой игры «Бавария» набрала 24 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Фортуна» с 11 очками занимает 14-е место.

В следующем туре «Бавария» на своем поле сыграет против «Байера», а «Фортуна» в гостях встретится с «Хоффенхаймом».