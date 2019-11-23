«Бавария» на выезде разгромила «Фортуну»

В составе мюнхенского клуба голами отметились Бенжамен Павар (11-я минута), Корентин Толиссо (27), Серж Гнабри 34) и Филиппе Коутиньо (70).
После этой игры «Бавария» набрала 24 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Фортуна» с 11 очками занимает 14-е место.
В следующем туре «Бавария» на своем поле сыграет против «Байера», а «Фортуна» в гостях встретится с «Хоффенхаймом».
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:36 Фигурное катание Волохов Юрий Криштиану Роналду: «Локомотив» играет в антифутбол. Не люблю такие команды Один из лучших футболистов мира, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии дал интервью изданию France Football. 22.11.2019 23:00 Футбол Туманов Дмитрий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Прощай, «Торпедо»! Что мы запомним о легендарной арене перед ее закрытием Обозреватель «Советского спорта» - о самых ярких матчах, которые прошли на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. 22.11.2019 18:09 Футбол Федоровский Александр Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий