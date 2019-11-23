«Унион» на своем поле обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха Футболисты «Унион» одержали победу над менхенгладбахской «Боруссией» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.

В составе берлинского клуба голами отметились Энтони Уджа (15-я минута) и Себастьян Андерссон (90+1)

После этой игры «Унион» набрал 16 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» с 25 очками продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре «Унион», одержавший третью победу кряду, в гостях сыграет против «Шальке», а «Боруссия», прервавшая серию из трех побед, на своем поле встретится с «Фрайбургом».