«Унион» на своем поле обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха

В составе берлинского клуба голами отметились Энтони Уджа (15-я минута) и Себастьян Андерссон (90+1)
После этой игры «Унион» набрал 16 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» с 25 очками продолжает лидировать в чемпионате.
В следующем туре «Унион», одержавший третью победу кряду, в гостях сыграет против «Шальке», а «Боруссия», прервавшая серию из трех побед, на своем поле встретится с «Фрайбургом».
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