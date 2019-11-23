«Лестер» в гостях переиграл «Брайтон», одержав пятую победу в чемпионате подряд Футболисты «Лестера» одержали победу над «Брайтоном» в выездном матче 13-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

В составе гостей голами отметились Айосе Перес (64-я минута) и Джейми Варди (82, пен).

После этой игры «Лестер» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Брайтон», имея в активе 15 очков, расположился на 12-й строчке.

В следующем туре «Лестер», одержавший пятую победу кряду, на своем поле сыграет с «Эвертоном», а «Брайтон» в гостях сыграет против «Ливерпуля».