Боб Хартли: Второй гол «Динамо» надломил нас, после этого пошли ошибки - Советский спорт
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23 ноября 2019 20:53Футбол

Боб Хартли: Второй гол «Динамо» надломил нас, после этого пошли ошибки

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в домашнем матче с минским «Динамо» (1:2).

- Второй гол «Динамо» надломил нас, после этого пошли ошибки, было много неточных передач, неверных решений. Наше большинство было ужасно, будем называть вещи своими именами. Мы не дали себе шанса и заслужили это поражение, - приводит слова Хартли «РИА Новости».

Добавим, что «Авангард», потерпевший второе домашнее поражение в чемпионате подряд, в следующем матче на своем льду сыграет против «Витязя».

ЦСКА не хватило двух быстрых голов. Чемпион дожал «Витязь» лишь в овертайме «Ак Барс» со своим блистательным капитаном Данисом Зариповым продолжает сокрушать соперников, лидер снайперской гонки чемпионата Никита Сошников помог «Салавату Юлаеву» одержать победу после двух гостевых поражений, а «Спартак» в Мытищах одолел в буллитной перестрелке «Локомотив». 20.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
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