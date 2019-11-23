Боб Хартли: Второй гол «Динамо» надломил нас, после этого пошли ошибки Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в домашнем матче с минским «Динамо» (1:2).

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- Второй гол «Динамо» надломил нас, после этого пошли ошибки, было много неточных передач, неверных решений. Наше большинство было ужасно, будем называть вещи своими именами. Мы не дали себе шанса и заслужили это поражение, - приводит слова Хартли «РИА Новости».

Добавим, что «Авангард», потерпевший второе домашнее поражение в чемпионате подряд, в следующем матче на своем льду сыграет против «Витязя».