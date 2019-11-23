Боб Хартли: Второй гол «Динамо» надломил нас, после этого пошли ошибки

- Второй гол «Динамо» надломил нас, после этого пошли ошибки, было много неточных передач, неверных решений. Наше большинство было ужасно, будем называть вещи своими именами. Мы не дали себе шанса и заслужили это поражение, - приводит слова Хартли «РИА Новости».
Добавим, что «Авангард», потерпевший второе домашнее поражение в чемпионате подряд, в следующем матче на своем льду сыграет против «Витязя».
ЦСКА не хватило двух быстрых голов. Чемпион дожал «Витязь» лишь в овертайме «Ак Барс» со своим блистательным капитаном Данисом Зариповым продолжает сокрушать соперников, лидер снайперской гонки чемпионата Никита Сошников помог «Салавату Юлаеву» одержать победу после двух гостевых поражений, а «Спартак» в Мытищах одолел в буллитной перестрелке «Локомотив». 20.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Прощай, «Торпедо»! Что мы запомним о легендарной арене перед ее закрытием Обозреватель «Советского спорта» - о самых ярких матчах, которые прошли на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. 22.11.2019 18:09 Футбол Федоровский Александр Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев «Питтсбург» победил, Малкин не забил. Панарин прервал свою результативную серию Обзор игрового дня НХЛ. 23.11.2019 07:23 Хоккей Трофименко Кирилл В Торонто схарчили самого титулованного тренера в истории мирового хоккея Первая тренерская отставка сезона случилась там, где ее не ждали. В «Торонто» указали на дверь Майку Бэбкоку! 21.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий Дзюба ответил на оскорбления. Нападающий принес победу «Зениту» в Казани Форвард петербургской команды и сборной России почти 80 минут матча в Казани был в тени, но в нужный момент забил победный мяч – правда, по всей вероятности, из офсайда.
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