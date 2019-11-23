Александр Бубнов: «Зенит» в матче с «Рубином» показал далеко не лучшую свою игру

- Лидер чемпионата России показал далеко не лучшую свою игру, но тем не менее реализовал те немногие моменты, что имел. Поэтому можно сказать, что «Зенит» заслужил три очка, хотя «Рубин» во втором тайме прибавил и оказывал на соперника серьезное давление, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что после этой победы «Зенит» набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Рубин», имея в активе 17 очков, расположился на 14-й строчке.
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