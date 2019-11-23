Александр Бубнов: «Динамо» заслуженно заработало два одиннадцатиметровых удара и победило Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ростовом» (2:1).

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- Игра была равной, и стоит обратить внимание на три назначенных пенальти. Нельзя сказать, что у кого-то из соперников было существенное преимущество. Разве что после перерыва «Динамо» увеличило давление, тогда как «Ростов» из-за этого был уже не так активен. Хозяева заслуженно заработали два одиннадцатиметровых удара и победили, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после этой игры «Динамо» продлило свою серию без поражений до пяти матчей, набрало 21 очко и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Ростов», потерпев второе поражение в чемпионате подряд, с 30 очками расположился на третьем месте.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Локомотива», а «Ростов» на своем поле встретится с «Уралом».