Маурицио Сарри: Ключевым был первый гол Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после победного матча серии А против «Аталанты».

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В 13-м туре туринский клуб проигрывал 0:1 в гостях у «Аталанты» до 74-й минуты, однако сумел добиться победы, забив три мяча в концовке. Маурицио Сарри признал наличие проблем в организации игры и похвалил аргентинских нападающих Гонсало Игуаина и Пауло Дибалу.

«У нас были проблемы, – приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport. – Мы плохо оборонялись и тратили слишком много энергии. После пенальти потеряли голову, думая обо всем, кроме футбола. С другой стороны, трудно доминировать, когда ты играешь с «Аталантой». Как я уже говорил, Гвардиола был прав – такие матчи похожи на визит к дантисту. Игуаин и Дибала сделали игру в последние 20 минут. Ключевым был первый гол, ведь после него мы поверили в то, что сможем победить».

В следующем туре лидер чемпионата Италии сыграет дома с «Сассуоло». В активе «Ювентуса» 35 очков после 13 матчей.