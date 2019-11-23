«Наполи» на выезде не смог переиграть «Милан» Футболисты «Наполи» сыграли вничью с «Миланом» (1:1) в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии.

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В составе хозяев поля голом отметился Джакомо Бонавентура (29-я минута). У гостей отличился Ирвин Лосано (24).

После этой игры «Милан» набрал 14 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице серии А. «Наполи» с 20 очками расположился на седьмом месте.

В следующем туре «Наполи», продливший свою серию без побед до пяти матчей, на своем поле сыграет с «Болоньей», а «Милан» на выезде встретится с «Пармой».