Президент ФНЛ: Без внимания инцидент в Воронеже не останется, как и виновные без наказаний

- Для начала нужно максимально подробно разобраться, почему такая ситуация произошла. Безусловно, это безобразие, которого быть не должно.
Без внимания этот инцидент не останется, равно как и виновные без наказаний, - приводит слова Ефремов «РИА Новости».
Напомним, что «Факел» в домашнем матче 25-го тура первенства ФНЛ проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2. После финального свистка на поле выбежали несколько болельщиков, которые попытались устроить драку с футболистами воронежской команды.
Добавим, что после этого поражения «Факел» с 16 очками занимает последнее место в турнирной таблице первенства. В следующем туре воронежская команда 9 марта в гостях сыграет против «Армавира».
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