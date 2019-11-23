Президент ФНЛ: Без внимания инцидент в Воронеже не останется, как и виновные без наказаний Президент ФНЛ Игорь Ефремов – об инциденте с участием болельщиков и игроков «Факела».

- Для начала нужно максимально подробно разобраться, почему такая ситуация произошла. Безусловно, это безобразие, которого быть не должно.

Без внимания этот инцидент не останется, равно как и виновные без наказаний, - приводит слова Ефремов «РИА Новости».

Напомним, что «Факел» в домашнем матче 25-го тура первенства ФНЛ проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2. После финального свистка на поле выбежали несколько болельщиков, которые попытались устроить драку с футболистами воронежской команды.

В Воронеже душевно pic.twitter.com/lvDPRZVu7Y — Руслан Абушкин (@abushkin) November 23, 2019

Добавим, что после этого поражения «Факел» с 16 очками занимает последнее место в турнирной таблице первенства. В следующем туре воронежская команда 9 марта в гостях сыграет против «Армавира».