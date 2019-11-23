«Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Челси»

В составе лондонской команды голом отметился Н'Голо Канте (21-я минута). У «горожан» отличились Кевин Де Брюйне (29) и Рияд Марез (37) .

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Челси», имея в активе 26 очков, опустился на четвертое место.

В следующем матче «Челси», прервавший свою серию из шести побед кряду, на своем поле встретится с «Вест Хэмом», а «Манчестер Сити», одержавший четвертую победу в пяти последних матчах чемпионата, на выезде сыграет против «Ньюкасла».