«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Обзор матча Футболисты «Ливерпуля» вырвали победу над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 13-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

Новости СМИ2 В составе «мерсисайдцев» голами отметились Садио Мане (49-я минута) и Роберто Фирмино (85). У хозяев поля отличился Уилфрид Заха (82).