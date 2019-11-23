«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Обзор матча - Советский спорт
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23 ноября 2019 22:27Футбол

«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Обзор матча

Футболисты «Ливерпуля» вырвали победу над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 13-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе «мерсисайдцев» голами отметились Садио Мане (49-я минута) и Роберто Фирмино (85). У хозяев поля отличился Уилфрид Заха (82).

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