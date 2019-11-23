«РБ Лейпциг» разгромил «Кельн» в бундеслиге «Красные быки» победили дома 4:1, Форсберг сделал дубль.

Матч 12-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» – «Кельн» завершился крупной победой хозяев (4:1).

Уже к 37-й минуте соперник «Зенита» по Лиге чемпионов вел со счетом 3:0. Первым на 22-й минуте забил Тимо Вернер, на 32-й Эмиль Форсберг реализовал пенальти, а на 37-й отличился Конрад Лаймер.

Еще в первом тайме гости «размочили» счет (на 39-й минуте Рафаэль Цихос забил головой), однако последнее слово осталось за «красными быками». На 79-й минуте Форсберг оформил дубль.

После 12 туров «РБ Лейпциг» занимает второе место в бундеслиге, отставая на одно очко от «Боруссии» из Менхенгладбаха. У лидера 25, а у команды Юлиана Нагельсманна и мюнхенской «Баварии» – по 24.«Кельн» с семью очками занимает предпоследнее 17-е место.

27 ноября «РБ Лейпциг» сыграет дома с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. В другом матче группы G «Зенит» примет «Лион».