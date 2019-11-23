«Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Гранадой» Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Гранадой» (1:1) в выездном матче 14-го тура чемпионата Испании.

В составе мадридской команды голом отметился Ренан Лоди (60-я минута). У хозяев поля отличился Херман Санчес (67).

После этой игры «Атлетико» набрал 25 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице примеры. «Гранада» с 21 очком занимает шестое место.

В следующем туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Барселоны», а «Гранада» в гостях встретится с «Атлетиком».