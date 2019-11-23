Стефано Пиоли: «Милан» наконец-то начинает играть как единая команда Главный тренер миланского клуба дал комментарий после ничьей с «Наполи» в серии А.

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«Милан» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до трех матчей. После поражений от «Лацио» и «Ювентуса» команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Наполи». Но хотя выиграть и не удалось, тренер остался доволен игрой команды.

«Я был уверен, что мы правильно сыграем против «Наполи», – цитирует слова Пиоли Sky Sport Italia. – Даже без нескольких ведущих игроков мы сражались на равных с очень сильной командой. Жаль, что не забили второй гол, ведь у нас были отличные голевые шансы. Нам не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы добиться победы. Качество нашей игры мне очень понравилось, пусть даже не удалось добиться желаемого результата. Мы наконец-то начинаем играть как единая команда».

После 13 туров «Милан» занимает 12-е место, набрав 14 очков.