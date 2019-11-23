Ханси Флик: Работа с «Баварией» доставляет мне удовольствие

- Мы очень, очень довольны первым таймом. Мы реализовали все то, что планировали. Мы с самых первых минут оказывали давление на соперника, сразу показав, что мы играем на победу.
Во втором тайме нам было куда расти, но именно над этим мы и будем работать в дальнейшем. Мы слишком часто теряли мяч. Работа с командой доставляет мне удовольствие. Команда отлично реализует наш план, - цитирует специалиста пресс-служба «Баварии».
После этой игры «Бавария», одержавшая вторую крупную победу под руководством Флика в чемпионате кряду, набрала 24 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре мюнхенская команда на своем поле сыграет против «Байера».
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